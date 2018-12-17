Стартовала продажа билетов на предновогоднюю домашнюю серию челябинского «Трактора»

«Черно-белые» зовут горожан проводить старый и отметить грядущий Новый год по-хоккейному. Продажа билетов на новогоднюю домашнюю серию уже стартовала.

В завершении календарного 2018 года «Трактор» проведет три домашних матча. Соперниками «черно-белых» станут минское «Динамо», «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар».

Ледовая арена «Трактор» уже готова к предстоящим новогодним праздникам – фасад арены украшен яркой иллюминацией, в фойе – лес из наряженных елок.

26 декабря на матче с минским «Динамо» болельщиков ждет предновогодняя атмосфера, конкурсы с елками и новогодними игрушками.

Матч 28 декабря с «Барысом», посвященный 71-му дню рождения клуба, будет организован в стиле 90-х. Этот период взят за основу праздника не просто так. Именно в 1993 году на Кубке Шпенглера в Швейцарии зародился логотип клуба – Белый медведь. Соответственно, в этом сезоне легендарная эмблема отметит свое 25-летие. Игроки будут в яркой ретро-форме команды 1993 года.

«Вместе с сегодняшним «Трактором» на лед выйдут игроки команды из далеких 90-ых. Лучшие хиты того времени, интерактивные фото зоны, тюнингованные ретро-машины, любимый конкурс костюмов из семейных запасов, развлечения эпохи перемен, атрибутика и атмосфера. Главный сюрприз – игроки только что завершили съемки в уникальном проморолике, посвященном праздничной игре», - рассказала руководитель службы PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Предновогодний матч 30 декабря откроют Дед Мороз со Снегурочкой, а также сказочные персонажи. У болельщиков «черно-белых» за сутки до наступающего 2019 года есть шанс проводить старый и отметить грядущий по-хоккейному.

А пока «Трактор» играет на выезде. Сегодня подопечные Алексея Тертышного гостят у нижнекамского «Нефтехимика». Затем их ждет матч с нижегородским «Торпедо», «Ак Барсом» из Казани и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. С этими клубами выяснять отношения на выезде будет и магнитогорский «Металлург».