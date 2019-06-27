Судомоделисты Челябинской области возвращаются из Брянска с триумфом

Команда Челябинской области с триумфом выступила в чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту в Брянске. Соревнования завершились сегодня, 27-го июня, - южноуральцы везут домой первое место в командном зачете.

Две золотые медали завоевал Дмитрий Долгих, «золото» взял Анатолий Караваев, «серебро» - Алексей Малафеевский, «бронзу» - Александр Муравьев. Юный южноуральский спортсмен Иван Васильев завоевал золотую и серебряную медали, Иван Черепанов - золотую медаль, Глеб Иванов - золотую и бронзовую медали.

В общей сложности на кубке и чемпионате России было завоевано 22 медали, рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Дмитрий Долгих.

По его словам, участники соревнований должны были разогнать кордовые модели (с различными видами двигателей) до максимальной скорости (могут разгоняться до трехсот километров в час). Пройти нужно было пять кругов длиной полкилометра. Чья скорость оказывалась выше, тот и победил.

«В настоящее время судомоделисты Челябинской области готовятся к чемпионату мира, который состоится в Болгарии 29 июля. От нашего региона будет выступать не меньше пяти человек», - рассказал Дмитрий Долгих.

В числе участников предстоящего чемпионата и он сам, и его юная дочь Алиса, которая в прошлом году привезла с мировых соревнований в болгарском Пазарджике две медали (столько же, сколько ее известный папа). В 2018-м году Алиса Долгих сумела разогнать модель с электродвигателем и гребным винтом до скорости 208,817 км/ч. Одиннадцатилетняя девочка из Челябинской области установила тогда мировой рекорд скорости.

Фото и видео предоставлено Дмитрием Долгих