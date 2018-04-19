Талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров впервые появился на публике. Бурый Мишка по имени Уралец вышел на лед во время тренировки сборной России.

На Ледовой арене «Трактор» 18 апреля прошла презентация талисмана чемпионата мира по хоккею среди юниоров 2018 года, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.

Бурый Мишка по имени Уралец появился на льду во время тренировки юниорской сборной России, провел раскатку вместе с хоккеистами, а затем принял участие в фотосессии для Международной федерации хоккея на льду. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Плюшевый медведь в хоккейной майке и с клюшкой будет сопровождать спортсменов и зрителей на протяжении всего чемпионата.

Соревнования примут ледовые арены «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске.

Сегодня, 19 апреля, сборная России сыграет матч открытия чемпионата с командой Франции в Челябинске. В этот же день в областном центре встретятся сборные Словакии и Финляндии.

В Магнитогорске сегодня также состоятся два матча. Между сборными Канады и США, а также на лед выйдут команды Швеции и Швейцарии.