Текслер о детском спорте на турнире по дзюдо памяти Сумина

Восьмой открытый Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Ивановича Сумина, состоялся в минувшие выходные в Челябинске. В соревнованиях приняли участие 445 спортсменов 2005-2007 годов рождения из России, Казахстана и Германии. Они разыграли награды в 12-ти весовых категориях у юношей и в трех - у девушек.

В церемонии открытия принял участие врио губернатора Алексей Текслер и вдова бывшего руководителя региона Ольга Сумина.

«Дзюдо - это не просто спорт. Это философия честной, справедливой борьбы», - подчеркнул Алексей Текслер. Он напомнил, что на Южном Урале есть призеры и чемпионы Олимпийских игр по этому виду спорта и поблагодарил семью Суминых за поддержку турнира и за традиции.

Как рассказал один из главных организаторов соревнований, представитель Федерации дзюдо России в УрФО, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин, уже, как минимум, пять участников турнира стали победителями и призерами первенств России. А двое гостей из Германии - уже призеры чемпионата этой страны. Более того, дзюдоистка из Сербии выиграла чемпионат Европы.

По итогам нынешнего турнира дзюдоисты из Челябинской области завоевали 32 медали. Из них 11 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.

«Все, что касается спорта, – это вопрос крайне важный для Челябинской области, - отметил Алексей Текслер. - Особое внимание будем уделять именно развитию детского, юношеского, массового спорта». Будет подготовлена организационная база, открыты новые физкультурные комплексы, привлечены дополнительно тренеры.

Врио губернатора считает, что необходимо обратить внимание на уроки физкультуры в школе. «Здесь тоже нужны квалифицированные преподаватели, а самое главное - возможности. Чтобы зал был готов, и рядом со школой располагалась территория, где можно заниматься», - высказал свою точку зрения по данному вопросу Алексей Текслер и пообещал, что эти пункты будут включены в его программу действий.

Сегодня в Екатеринбурге состоится тренировочное мероприятие (набарывание). Завтра, 23-го апреля, спортивная делегация из Германии вылетит из столицы Урала на родину.