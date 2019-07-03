Текслер: Все решения по крытому катку в Кыштыме приняты, до конца года объект должен заработать

Новый крытый ледовый каток на 270 зрительских мест в городе Кыштым Челябинская область, который строится уже более девяти лет, должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Сегодня, 3 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер проверил исполнение поручения по достройке объекта, которое было им дано ранее. С проверкой глава региона нагрянул неожиданно. Он направился с рабочей поездкой в Каслинский район и по пути решил завернуть в Кыштым.

Напомним, в мае 2019 года Алексей Текслер приезжал с рабочим визитом в Кыштым, посетил знаковые места и пообщался с жителями. Уже на следующий день после своего рабочего визита в муниципалитет глава региона подписал распоряжение о выделении Кыштыму из областного бюджета 96 миллионов 865 тысяч рублей на завершение строительства объекта. В министерстве спорта региона сообщили, здание ледового катка было практически завершено, но комплекс работал только зимой. «Сейчас проводятся конкурсные мероприятия, в ближайшее время состоятся аукционы», - уточнил глава региона.

По словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, в соответствии с действующим законодательством объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение целого комплекса работ. Это устройство технологической плиты ледового поля с системой холодоснабжения, поставка и монтаж систем вентиляции и технологического оборудования, проведение работ по электроснабжению крытого катка и благоустройству. Конкурсные процедуры должны завершиться с 21 по 28 июля.

В настоящий момент хоккейная коробка разобрана, в дальнейшем здесь будет уложен искусственный лед. И уже с декабря кыштымские хоккеисты смогут тренироваться и участвовать в соревнованиях круглогодично.

«Все решения по крытому катку в Кыштыме приняты, до конца года объект должен заработать», - отметил Алексей Текслер. Руководитель области подчеркнул, что общественный контроль за важной социальной стройкой будут осуществлять и родители, чьи дети занимаются в муниципальной детско-юношеской спортивной школе «Академия хоккея».

«Я тоже буду следить за выполнением строительно-монтажных работ и приобретения необходимого оборудования», - пообещал глава региона.

Алексей Текслер в ходе предыдущего визита рекомендовал также установить систему видеонаблюдения, чтобы все жители Кыштыма могли следить в режиме реального времени за ходом строительства. Монтаж системы уже ведется.

Как уточнили в пресс-службе администрации Кыштымского городского округа, в будущем система видеонаблюдения будет переформатирована на решение вопросов обеспечения общественного порядка в рамках программы «Безопасный город».

В мэрии подчеркнули, площадка крытого катка соответствует международным стандартам. Это позволит после завершения строительства проводить в городе спортивные первенства различного уровня по хоккею и фигурному катанию.

В минспорта сообщили, в ближайшие три года в Челябинской области появится 15 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 плавательных бассейнов, 8 крытых катков с искусственным льдом. Ожидается, что за это время будет построен и реконструирован 21 стадион.

«Это достаточно большой объем новых спортивных сооружений, люди этого ждут»,- отметил Алексей Текслер. Глава региона поставил задачу сформировать планы развития спорта в области на шесть лет.