"Трактор" был, есть и будет гордостью Челябинска

Хоккеисты клуба выступили с заявлением по поводу публикации на одном из интернет-ресурсов Челябинска.

Сегодня, седьмого марта, капитан Александр Шинин, ассистенты капитана Алексей Петров и Александр Рыбаков обратились к болельщикам. Поводом стала очередная попытка через интернет очернить руководство хоккейного клуба «Трактор» в глазах тысяч любителей хоккея Челябинской области. В частности, речь идет о том, что Сеничев и Губарев (прим.ред: директор и генеральный менеджер команды) якобы создали в «Тракторе» зону комфорта для себя. Хоккеисты просят болельщиков не поддаваться на провокации и не реагировать на подобные обращения.

«Полностью поддерживаем ребят из «Сектора А» и твердо заявляем: руководство ХК «Трактор» и лично директор Иван Викторович Сеничев делают все возможное для того, чтобы хоккей в Челябинске жил и развивался. Чтобы команда играла и достигала результатов. Даже несмотря на большое количество травм, мы сумели выйти в плей-офф и дать бой «Автомобилисту». Может, не все получилось, но это спорт», - говорится в обращении хоккеистов.

Напомним, буквально две недели назад фанатское движение «Сектор А» опубликовало заявление в защиту руководителей клуба с требованием прекратить атаки на «Трактор» и сведение политических счетов в выборный год в Челябинской области и городе Челябинске.

«Очевидно, что активность псевдо-доброжелателей совпадает с выборным годом и несет, прежде всего, политическую окраску. Мы понимаем весь абсурд просьб «урбанистов», и поэтому ранее не отвечали, но сейчас решили ответить, так как складывается мнение в прессе, что «Трактор» никому не нужен, и никто не готов за него постоять, а это огромное заблуждение. На данный момент движение «Сектор А» не видит причин менять руководство, с которым мы в прошлом сезоне выиграли бронзовые медали. «Трактору» сейчас нужна поддержка болельщиков и всех здравых людей, по-настоящему радеющих за команду. Мы требуем прекратить атаки на «Трактор» и сведение политических счетов за счет команды», - говорилось в сообщении «Сектора А».

В стане «черно-белых» прекрасно знают, кто является автором негативных публикаций. Это бывший сотрудник «Трактора», который был дважды уволен из организации в 2011 и 2018 годах при разных руководителях.

«Мы прекрасно знаем, почему он так много грязи льет на клуб. Поэтому мы призываем всех болельщиков нашего клуба с более чем 70-летней историей не слушать мнение так называемых «специалистов». «Трактор» был, есть и будет гордостью Челябинска. А хоккей в городе развивается,в том числе и благодаря руководству клуба», - говорится в обращении хоккеистов «Трактора» к болельщикам.

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