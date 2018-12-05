«Трактор» «дожал» одного из лидеров Восточной Конференции

ХК «Трактор» одержал победу над омским «Авангардом». «Дожали» одного из лидеров Восточной Конференции подопечные Алексея Тертышного в овертайме.

С победы начал семиматчевую выездную серию челябинский «Трактор». Первым соперником в затяжном турне стал «Авангард» из Омска. Счет был открыт в стартовом периоде. Антон Глинкин с помощью Кравцова и Дугина огорчил голкипера «ястребов» Ивана Налимова – 0:1.

Вторая двадцатиминутка прошла под диктовку «Трактора». Виталий Кравцов увеличил отрыв в счете до двух шайб. К сожалению, «черно-белые» не сумели дотерпеть до перерыва. Максим Березин сократил отставание своей команды до минимума – 1:2.

В дебюте заключительного отрезка матча «черно-белые» снова пропустили и выяснять, кто в этом матче будет победителем командам пришлось в овертайме. «Трактору» понадобилась минута и десять секунд, чтобы поставит точку в этой встрече. 3:2 (ОТ) – победа подопечных Алексея Тертышного.

«Получился тяжелый матч. Мы уже играли с «Авангардом» дома, поэтому знали, как он играет. Готовились очень серьезно. Первый период получился равный, во втором соперник воспользовался «ближней лавкой». Много играли в обороне, где-то Вася Демченко выручил в определенных моментах. Забили голы, но эта шайба в раздевалку все равно назревала... Понимали, что в третьем периоде «Авангард» будет добавлять. Хорошо, что удалось перевести встречу в овертайм, а там нам улыбнулась удача», - сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет завтра, шестого декабря. «Черно-белые» переезжают в Казахстан, где встретятся с местным «Барысом».

Фото: ХК «Трактор»