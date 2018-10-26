«Трактор» и «Металлург» продолжают проигрывать

Неутешительная закономерность: челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» вновь проиграли в очередных выездных матчах. Пока на положении в турнирной таблице это, к счастью, никак не отражается.

Челябинский «Трактор», 25 октября, гостил в Ярославле у местного «Локомотива». Подопечные Алексея Тертышного приехали после разгромного поражения от череповецской «Северстали», которой «черно-белые» проиграли со счетом 0:4.

Игра «Локомотива» и «Трактора» прошла на равных. Обе команды надежно сыграли в обороне и, как итог, после окончания основного времени матча на табло горели нули. Победитель был выявлен в овертайме. Петри Контиола принес победу ярославскому клубу – 1:0.

«Мы готовились к игре, поэтому знали, что соперник хороший, подвижный, агрессивный. Судницин молодец, хорошо сыграл. У «Локомотива» было много моментов, и он оставлял нас в игре. Плюс ребята, которые выходили в меньшинстве – они сработали очень хороший», - отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Магнитогорский «Металлург» встречался на выезде с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Хозяева льда в первом периоде забросили в ворота «сталеваров» три безответные шайбы. Это позволило им чувствовать себя вполне комфортно. Гости во втором периоде смогли «распечатать» ворота «Автомобилистов». Автором гола стал ник Шор – 3:1.

В заключительной трети матча команды записали на свой счет по две заброшенные шайбы. 5:3 победа «Автомобилиста».

«Трактор» 27 октября завершит выездную серию матчем с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. В этот день «Металлург» откроет домашнюю серию игр. В гости к магнитогорцам приедет московское «Динамо».