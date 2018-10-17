«Трактор» и «Металлург» решали судьбу матчей в буллитах и в овертайме

Челябинский «Трактор» вырвал победу у аутсайдера чемпионата только в серии буллитов. Магнитогорский «Металлург» записал в свой актив проигранный овертайм «Салавату Юлаеву».

16 октября магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» открыли очередную серию домашних матчей.

«Черно-белые» встречались с аутсайдером чемпионата - новосибирской «Сибирью», которая приехала в Челябинск после победы над магнитогорским «Металлургом». «Трактор» вышел на игру с новосибирцами с новым «рулевым». Вместо Германа Титова место на тренерском мостике занял Алексей Тертышный. История противостояний команд насчитывала 26 матчей, «где черно-белые» побеждали девять раз в основное время и дважды в овертайме.

Перед матчем под своды арены будет поднят стяг ветерана челябинского хоккея Владимира Пыжьянова. Он выступал за челябинский клуб с 1962 по 1971 годы. За девять сезонов в Челябинском «Тракторе» он провел 370 матчей, забросил 97 шайб.

В первом периоде обе команды откровенно спали. Оживился матч во втором периоде. «Трактор» сумел забросить «Сибири» гол в «раздевалку». За 53 секунду до окончания второго отрезка матча отличился Александр Бергстрем – 1:0.

В третьей двадцатиминутке «Сибирь» усилила давление на челябинцев. Это вылилось в заброшенную шайбу. Равновесие в счете восстановил Максим Казаков – 1:1. Игра перешла в овертайм, но он победителя не выявил. Все решилось в серии буллитов. Победную шайбу забросил Алексей Полыгалов – 2:1 (Б).

«Сейчас, в первую очередь, нам нужно перестроить ребят на правильную игру в обороне, потом уже от этого будем строить нашу атаку. Опять же, матч получился равным. Спасибо тем, кто играл в меньшинстве и выстоял. Потом хорошо сработали на буллитах. Ребят и болельщиков с победой», - отметил на послематчевой конференции исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» также провели неплохой матч. Команды много атаковали. В первом периоде клубы обменялись заброшенными шайбами. Александр Кадейкин реализовал выход один на один с Василием Кошечкиным, а Андрей Чибисов броском с острейшего угла не оставил шансов голкиперу Метсолу – 1:1. Судьба матча решилась в только в овертайме, где сильней оказались гости. 1:2 (ОВ) - проигрыш «Металлурга».

18 октября «черно-белые» на своем льду встретятся с «Барысом», а «сталевары» будут принимать омский «Авангард».