«Трактор» обыграл аутсайдера чемпионата

Челябинский «Трактор» на своем льду одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока. Аутсайдер чемпионата КХЛ проиграл с минимальным разрывом в счете.

Счет в матче «Трактора» с «Адмиралом» был открыт на 13 минуте. Голкипера Василия Демченко поймал на противоходе Войтех Полак – 0:1.

Сравнять счет челябинцы смогли в дебюте второго отрезка встречи. Автором заброшенной шайбы стал Антон Глинкин – 1:1. До конца второй двадцатиминутки «черно-белые» имели еще пару возможностей для взятия ворот, но результата это не принесло. В третьем периоде Виталий Кравцов вывел команду вперед -2:1. А под его занавес Кирилл и Данил Губарев устроили ледовое шоу, порадовав болельщикам кулачным поединком.

Дальневосточники пытались спасти эту встречу, но даже замена голкипера на шестого полевого игрока не принесла результата.

«Была равная игра. В первом периоде мы раскачивались немного. Потом потихонечку попали в темп, забросили хорошие шайбы. Сработало и большинство, и меньшинство. Плюс Василий Демченко нас выручал сегодня. Ему отдельное спасибо. Ребят с победой, готовимся к следующей игре», - отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Магнитогорский «Металлург» очередной матч в чемпионате проводил на выезде. «Сталевары» в Уфе встречались с местным «Салаватом Юлаевым». Гости победили с разгромным счетом – 4:0.

Первого декабря команда Алексея Тертышного завершит домашнюю серию игрой с рижским «Динамо». «Металлург» в Омске встретится с «Авангардом».