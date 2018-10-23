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Автор:
Инна Шемаева
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«Трактор» открывает очередную серию выездных матчей

Челябинский «Трактор» отправился по маршруту Череповец – Ярославль – Нижнекамск. Тренерский штаб команды взял в поездку 28 хоккеистов: троих голкиперов, девять защитников и 16 форвардов.

Сегодня, 23 октября, челябинский ХК «Трактор» открывает очередную серию матчей на выезде. Первым соперником «черно-белых» станет череповецкая «Северсталь».

После 19-ти проведенных матчей в чемпионате КХЛ челябинцы располагаются на десятом месте в Конференции Восток. Череповецкая «Северсталь» занимает 11 место на Западе.

25 октября «Трактор» будет встречаться с ярославским «Локомотивом», а 27 октября подопечные Алексея Тертышного погостят в Нижнекамске у местного «Нефтехимика».

На домашнем льду болельщики увидят свою команду 30 октября. «Трактор» будет принимать московский «Спартак».

Магнитогорский «Металлург» сегодня встречается с ярославским «Локомотивом».

Автор:
Инна Шемаева
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хоккей
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