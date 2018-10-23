«Трактор» открывает очередную серию выездных матчей
Челябинский «Трактор» отправился по маршруту Череповец – Ярославль – Нижнекамск. Тренерский штаб команды взял в поездку 28 хоккеистов: троих голкиперов, девять защитников и 16 форвардов.
Сегодня, 23 октября, челябинский ХК «Трактор» открывает очередную серию матчей на выезде. Первым соперником «черно-белых» станет череповецкая «Северсталь».
После 19-ти проведенных матчей в чемпионате КХЛ челябинцы располагаются на десятом месте в Конференции Восток. Череповецкая «Северсталь» занимает 11 место на Западе.
25 октября «Трактор» будет встречаться с ярославским «Локомотивом», а 27 октября подопечные Алексея Тертышного погостят в Нижнекамске у местного «Нефтехимика».
На домашнем льду болельщики увидят свою команду 30 октября. «Трактор» будет принимать московский «Спартак».
Магнитогорский «Металлург» сегодня встречается с ярославским «Локомотивом».