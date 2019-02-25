«Трактор» отправился в Екатеринбург на первый матч плей-офф

Челябинский «Трактор» начинает борьбу в первом раунде плей-офф. Два матча против «Автомобилиста» подопечные проведут в Екатеринбурге 26 и 28 февраля.

Сегодня, 25 февраля в преддверии первого раунда плей-офф, который стартует для челябинского клуба завтра, «Трактор» провел открытую тренировку для средств массовой информации.

«Постарались разобрать все тактические действия, немножко под воротами нападающие поиграли, плюс защитники отрабатывали те моменты, которые надо делать в игре. Обратили внимание на все то, что собираемся делать в матчах. «Автомобилист» - соперник серьезный. Хорошая атака, особенно первое звено, где Доус – Да Коста – Голышев. Также у них хороший вратарь, с чем нам надо справиться. Придется работать очень много в обороне, ну и не забывать об атаке. Будем готовиться к каждой игре, и настраивать ребят на победу», - Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

После тренировки челябинские хоккеисты выехали в Екатеринбург. Тренерский штаб «черно-белых» взял в поездку 25 хоккеистов: троих голкиперов, восемь защитников и 14 форвардов.

Первый матч назначен на 26 февраля. Также клубы сыграют 28 числа, после этого команды переедут в Челябинск.