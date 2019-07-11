«Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

В новом сезоне за челябинский «Трактор» будет выступать воспитанник магнитогорской школы хоккея Ярослав Косов. На какой срок пописан контракт с габаритным нападающим клуб пока не разглашает.

За свою карьеру Ярослав Косов поиграл за «Стальные Лисы» из Магнитогорск, «Металлург» команду «Южный Урал» из Орска, казанский «Ак Барс» Казань, московский «Спартак», ЦСК ВВС из Самары и нижнекамский «Нефтехимик». В КХЛ Косов провел 401 матч, набрав 80 очков.

«Ярослав в свои 26 лет имеет серьёзный опыт побед. Дважды выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» и один раз в составе «Ак Барса». Он – воспитанник магнитогорской школы, южноуралец. В составе молодёжной сборной России становился серебряным призёром чемпионата мира. Рассчитываем, что габаритный нападающий добавит агрессии и результативности в атаке нашей команды», - отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.