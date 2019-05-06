«Трактор» поменялся хоккеистами с «Салаватом Юлаевым»

Челябинский «Трактор» пополнился новыми хоккеистами. В клуб перебрались два защитника из уфимского «Салавата Юлаева».

В результате обмена в уфимский клуб переходит защитник Никита Жульдиков, в прошедшем сезоне выступавший за «Челмет». Взамен «черно-белые» получили игрока обороны Сергея Терещенко, голкипера Ивана Федотова, а также права на Максима Летунова, который в данный момент находится в системе «Сан-Хосе Шаркс».

«Мы довольны произведенным обменом. Сергей Терещенко — праворукий защитник с мощным броском и хорошими показателями «гол+пас» и «плюс-минус». Двукратный обладатель Кубка Гагарина. Добавит надежности нашей обороне. Иван Федотов — габаритный вратарь ростом за 2 метра. В 22 года уже имеет опыт игры в Континентальной Лиге. У парня большой потенциал, ждем, что он раскроется в «Тракторе». Также в результате этого обмена «Трактор» приобрел права на молодого игрока Максима Летунова, играющего в Северной Америке», - отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Работа по комплектованию команды продолжается.