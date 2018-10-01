Челябинский «Трактор» помог первому тренеру Валерия Белоусова. В преддверии Дня пожилого человека 80-летний Юрий Чуреков получил финансовую помощь на лечение.

Первый тренер прославленного Валерия Белоусова Юрий Чуреков обратился к руководству «Трактора» с просьбой о материальной помощи, которая необходима ему по состоянию здоровья. Клуб не может напрямую выделять финансы ветеранам, директор «Трактора» Иван Сеничев предложил игрокам команды поддержать заслуженного тренера. Хоккеисты собрали необходимую сумму, которая пойдет на проведение курса лечения. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Я очень благодарен ребятам и руководству «Трактора», что откликнулись на мою просьбу. У меня сейчас неважно со здоровьем, и эта поддержка очень поможет. За командой слежу всегда, переживаю. Желаю «Трактору» удачи и боевого настроя. Победы придут, и все будет в порядке», - сказал Юрий Чуреков.