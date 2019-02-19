«Трактор» прервал серию проигрышей матчей, «Металлург» - победную

Южноуральские хоккейные клубы провели очередные матчи в Континентальной Хоккейной Лиге. Челябинский «Трактор» в Москве в упорной борьбе одержал победу над местным «Динамо», а магнитогорский «Металлург» уступил в Казани «Ак Барсу».

Челябинский «Трактор» в Москве сумел прервать четырехматчевую безвыигрышную серию, одержав волевую победу над «Динамо». Счет в этой встрече «черно-белые» вполне могли открыть в первом периоде. Моменты для взятия ворот «бело-голубых» были у Игоря Полыгалова и Данилы Губарева. Во втором периоде все шансы «распечатать» ворота голкипера Судницина были у хозяев льда. Но спортивная удача также была не на стороне москвичей.

Все решилось в заключительной трети матча. На 53-й минуте встречи Антон Глинкин с передачи Игоря Исаева был точен. В концовке периода «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого игрока и устроило штурм ворот «Трактора», но подопечные Алексея Тертышного выстояли.

«Очень рады сегодняшней победе. Матч получился тяжелый. Во втором пошли удаления, отдельное спасибо нашей бригаде меньшинства. В третьем периоде удалось забить гол и удержать преимущество. Благодарю ребят за терпение и поздравляю их с победой», - отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

«Трактор» после этого матча продолжает замыкать кубковую восьмерку в Конференции Восток, увеличивая отрыв от ближайшего конкурента в борьбе за попадание в плей-офф - новосибирской «Сибири» - на четыре очка. 20 февраля «черно-белые» завершат гостевой выезд встречей в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

Магнитогорский «Металлург» в Казани прервал трехматчевую победную серию, уступив «Ак Барсу» - 4:5. Следующую игру на выезде «Магнитка» проведет против московского «Динамо». Матч состоится 20 февраля.

Фото: ХК «Трактор»