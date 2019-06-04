«Трактор» приглашает на конкурс рисунков на асфальте

Челябинский ХК «Трактор» приглашает юных болельщиков команды на традиционный летний праздник-конкурс рисунков на асфальте. Тема рисунков - любимая команда «Трактор», хоккей, летний отдых и семья.

«Трактор» ждет своих маленьких фанатов 6 июня в 18 часов вечера на площадке перед Ледовой ареной.

На площадке перед ареной юные художники, а также их семьи и группы поддержки смогут нарисовать свои хоккейные эмоции и любимых игроков Клуба. Приветствуется наличие эскизов. Помогать участникам праздника будет талисман клуба, Кью, а также профессиональные живописцы. Для начинающих и неопытных художников на площадке будет нарисован логотип клуба формата 8 х 8 метров, который надо будет просто разукрасить. Также для всех желающих специальными текстильными красками методом линогравюры на принесенную одежду будут наноситься рисунки с летними мотивами и логотип клуба.

Обладатели лучших работ получат сертификаты на билеты на VIIКубок Губернатора Челябинской области по хоккею, который стартует 10 августа. Каждый художник получит сладкий приз. Клуб также предоставляет цветные мелки для рисования.