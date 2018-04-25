11:34
«Трактор» призвал болельщиков использовать российскую символику на матче с США
Челябинский «Трактор» призвал всех болельщиков использовать российскую символику на матче со сборной американцев. Поддержка трибун должна помочь одержать победу над принципиальным соперником.
Матч четвертьфинала чемпионата мира Россия vs США пройдет 26 апреля в 19:30 на ледовой арене «Трактор».
«Сборная России в четвертьфинале сразится с принципиальным соперником — командой США. Хоккейный клуб «Трактор» призывает каждого пришедшего на арену болельщика использовать российскую символику, поддержать нашу команду. Полные трибуны очень помогли «Трактору» в этом сезоне, должны помочь и нашей юниорской сборной», - сообщает пресс-служба ХК «Трактор».