«Трактор» продлил контракт с Василием Демченко

Голкипер Василий Демченко продолжит карьеру в челябинском «Тракторе». Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.

Василий Демченко, который является воспитанником «Трактора», продолжит защищать цвета «черно-белых». Всю карьеру голкипер провел в Челябинске, играя за команды системы родного клуба. На счету Демченко 187 матчей в КХЛ, в которых он отразил 92,7% бросков в створ, а также пропускал в среднем 2,32 шайбы за игру. В сезоне 2017/2018 вратарь стал вместе с «Трактором» обладателем бронзовых наград Континентальной хоккейной лиги. Василий Демченко является членом сборной России.

«Мы продлили контракт с Василием Демченко. В этом сезоне он показал отличную игру. Надеемся, что его уровень будет только расти. Василий является челябинским воспитанником и любимцем болельщиков», - сказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

В конце февраля болельщики «Трактора» признали Демченко лучшим игроком сезона 2018/2019. «Приз зрительских симпатий» имени Павла Лазарева будет вручен голкиперу на «Матче звезд», который состоится 6 апреля.