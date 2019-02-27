«Трактор» проиграл первый матч серии плей-оф

Челябинский "Трактор" во вторникя, 26 февраля, вступил в борьбу за Кубок Гагарина. Соперниками челябинцев в первом раунде плей-офф стали лидеры Конференции Восток - хоккеисты "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Подопечные Алексея Тертышного не смогли ничего противопоставить сопернику, не сумев ни разу поразить его ворота.

В первом периоде обе команды демонстрировали хорошие скорости, было много взаимных контратак. На 14 минуте челябинцы остались в меньшинстве. За задержку соперника клюшкой "отдыхать" поехал Артём Пеньковский. Хозяева льда реализовали большинство -1:0. Практически сразу "Трактор" заработал второе удаление. На этот раз за подножку судьи наказали Александа Шарова и снова "Автомобилист" разыгрывает лишнего. Подопечные Алексея Тертышного позволяют хоккеистам Екатеринбурга чувствовать себя вполне комфортно в этом матче. Почти за три минуты до ухода на первый перерыв в меньшинстве остаются уже хозяева льда. Причем они оказываются втроём против пятерых хоккеистов "Трактора". После небольшой потасовки за грубость был удалён ещё один игрок "Автомобилиста", но челябинцы и эту ситуацию не смогли использовать.

Второй период "Трактор" начал, имея численное преимущество на одного полевого игрока. И снова ничего не смогли сделать с обороной соперника гости. И тут сработал спортивный принцип: не забиваешь ты - забивают тебе. В ворота челябинцев влетела третья шайба. А затем челябинцы подарили "Автомобилисту " ещё одну возможность поиграть в большинстве. За толчок клюшкой был удалён Александр Рыбаков. Но на этот раз спецбригада большинства не смогла переиграть голкипера челябинцев. Отбиться - то отбились, но тут же заработали новое удаление. Игорь Исаак оставил свою команду в меньшинстве. И вновь подопечным Алексея Тертышного удалось выстоять. За 35 секунд до свистка на перерыв Егор Дугин из "Трактора" и Евгений Чесалин из "Екатеринбурга" устроили поединок, заработав обоюдные удаления.

Третий период команды начали в равных, но не полных составах. Оба клуба выстояли. Затем последовали очередные удаления, ничего опасного соперники у ворот друг друга создать не смогли. Заброшенных шайб в заключительной двадцатиминутке болельщики не увидели. 3:0 - "Автомобилист" повел в счёте в серии.

Второй матч с "Автомобилистом" "Трактор " проведет 28 февраля. Он состоится также в Екатеринбурге. После этого команды переедут в Челябинск. Серия продолжится второго и четвёртого марта.

"Металлург" из Магнитогорска 27 февраля проведет второй матч в стартовой серии плей-офф. Сейчас "сталевары" в противостоянии с "Салаватом Юлаевым" ведут - 1:0.

Фото ХК "Трактор"