«Трактор» проводит заключительный матч регулярного чемпионата

Заключительный матч регулярного чемпионата в Континентальной Хоккейной Лиге челябинский «Трактор» проведет при полных трибунах. В кассах нет свободных билетов. Их, в основном, раскупили женщины в подарок своим мужчинам

В заключительном матче подопечные Алексея Тертышного будут на своем льду встречаться с питерским СКА. Билеты на этот матч уже все проданы.

«Очень много билетов выкупили женщины в подарок мужчинам на 23 февраля. Сильная половина и время проведет хорошо и команду поддержит», - сообщила руководитель службы PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Что касается очного противостояния команд, в рамках КХЛ команды провели между собой 22 встречи. На счету челябинского клуба шесть побед, а петербургский коллектив был сильнее в 16 поединках. По процентам реализации большинства и нейтрализации меньшинства статистика на стороне питерского клуба. В текущем сезоне соперники сыграли между собой одну личную встречу, которая состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой СКА – 1:0.

После небольшого перерыва стартует первый раунд плей-офф. Соперником «Трактора» будет «Автомобилист». 26 и 28 февраля состоятся матчи в Екатеринбурге, после чего клубы переедут в Челябинск, где второго и четвертого марта команды проведут еще две игры. В случае необходимости серия продолжится шестого марта (Екатеринбург), восьмого марта (Челябинск) и десятого марта (Екатеринбург).

Фото ХК "Тракттор"