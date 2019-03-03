«Трактор» терпит третье поражение от «Автомобилиста»

Хоккейный сезон в Челябинске близится к завершению. ХК «Трактор» дома 2 марта потерпел третье поражение в серии плей-офф с «Автомобилистом».

Первый период в матче между челябинским «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга прошел в равной борьбе. Команды активно атаковали, но результата это не дало. В начале второй двадцатиминутки спортивная удача повернулась лицом к Кристиану Томасу, который с передачи Йонаса Энлунда и Игоря Полыгалова «распечатал» ворота «Автомобилиста» – 1:0.

Гости ответили «Трактору» на 43-ей минуте. Андрей Обидин «обидел» голкипера «Трактора» - 1:1.

В основное время победителя выявить не удалось. В первой дополнительной двадцатиминутке «Автомобилист» легко разобрался с обороной «Трактора». Вячеслав Литовченко поставил точку в это матче. 1:2 – очередное поражение подопечных Алексея Тертышного.

Счет в серии между «Трактором» и «Автомобилистом» 3:0 в пользу хоккеистов из Екатеринбурга. Следующий матч в четвертьфинале Восточной Конференции состоится четвертого марта. И, если «черно-белые» снова проиграют, то это будет последний матч для челябинцев в этом сезоне.

Магнитогорский «Металлург», третьего февраля, проведет четвертый матч в плей-офф против уфимского «Салавата Юлаева». У них счет в серии 2:1. Не в пользу Магнитки.