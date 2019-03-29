«Трактор» вошел в десятку лучшких

Челябинский «Трактор» сохранил место в десятке лучших клубов КХЛ.

На заседании Совета директоров Континентальной хоккейной лиги был представлен рейтинг клубов, в котором «Трактор» сохранил место в десятке лучших. Параметры оценки деятельности клубов представляются Лигой ежегодно по итогам регулярных чемпионатов. Комплексная оценка складывается из 8 основных показателей, в числе которых спортивные результаты, вместимость и заполняемость арены, своевременность выплат зарплат игрокам, ТВ-индекс.

«То, что «Трактор» второй год в десятке лучших клубов — это отличный результат. В этом рейтинге один из главных показателей — спортивные достижения. И если бы не травмы наших ведущих игроков, выступление в Чемпионате наверняка было бы лучше. А значит, позиции «Трактора» в рейтинге могли быть еще выше. Тем не менее, наша команда очень высоко котируется в КХЛ», - отметил бронзовый призер чемпионата СССР 1977 года Анатолий Картаев. «Итоговое 10 место «Трактора» в рейтинге КХЛ закономерно. Во многом определяющим фактором стало то, что, несмотря на травмы и трудности, команда вышла в плей-офф. Лига оценила работу клуба, и сейчас общая задача руководства и игроков не только сохранить эту планку, но и постараться поднять ее еще выше», - считает чемпион мира, Председатель Федерации хоккея Челябинской области Сергей Макаров.

Если два года назад, в сезоне 2016/17 годов хоккейный клуб «Трактор» занимал 14 позицию в рейтинге Лиги, то в прошлом и нынешнем сезонах он уверенно сохраняет место в топ-10 из 25 клубов КХЛ. В первой тройке «Йокерит», СКА и ЦСКА, замыкают рейтинг «Слован», «Северсталь» и «Адмирал».