«Трактор» зовет на «Ночь музеев»

17 мая ХК «Трактор» проведет для своих болельщиков «Ночь музеев». Команда впервые присоединяется к всероссийской акции, насчитывающей 13-летнюю историю.

Программа хоккейной «Ночи музеев» достаточно насыщена. Она начнется в семь часов вечера.

Гости клуба смогут познакомиться с историей команды в двух залах клубного музея, поучаствовать в развлекательной программе с элементами хоккея, призами и подарками, сделать яркие фото с талисманом клуба и группой поддержки. В фойе арены также будут работать экспозиции, рассказывающие об «эволюции» хоккейных клюшек, истории хоккейных сезонов в предматчевых программках. Самым главным сюрпризом для фанатов станет выставка оригинальных игровых свитеров прошлого века, представленных альтернативным музеем Дворца спорта «Трактор». Как заливается лед, за сколько часов начинается подготовка к хоккейному матчу, какова температура зала перед началом матча и на сколько градусов становится теплее после каждого периода, как работает льдозаливочная машина, какое отношение имеет чебаркульский метеорит к открытию музея – обо всем этом расскажут опытные экскурсоводы и сотрудники клуба.

«Наше мероприятие не случайно проходит на день раньше официальной «Ночи музеев». Мы решили не ставить болельщиков перед выбором, а дать возможность посетить в «Ночь музеев» и спортивный храм хоккея с его музеем и другие мероприятия в музеях Челябинска на следующий вечер», - подчеркнул директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

В девять часов вечера любителям хоккея и спортивной истории будет представлена уникальная возможность покататься на льду арены «Трактор». Обязательное и главное условие –наличие собственных коньков. Учитывая аномальную жару в регионе, возможность охладиться на льду будет отличным бонусом к удовлетворению познавательного любопытства. Отметим, что в настоящее время в Челябинске негде покататься на коньках, все ледовые сооружения закрыты на техническое обслуживание и не предназначены для сеансов массового катания. Компанию болельщикам на льду составят игроки и ветераны системы «Трактор». А кто конкретно выйдет на лед – станет сюрпризом для участников «Ночи музеев».

В буккроссинг-библиотеке в обмен на пару принесенных книг болельщики смогут выбрать понравившееся издание с экслибрисом «Трактора».