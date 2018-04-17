У магнитогорского «Металлурга» новый главный тренер

У магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) новый главный тренер. Им стал чешский специалист Йозеф Яндач

Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал Йозеф Яндач, информирует официальный сайт клуба. Старшим тренером назначен Виктор Козлов. Ассистентом тренера — Иржи Калоус.

Контракты рассчитаны на два года.

Сейчас 49-летний чешский тренер готовит сборную Чехию к чемпионату мира в Дании.

Яндач возглавил сборную Чехии в 2016 году, до этого он трудился в пражской «Спарте». На олимпийском турнире в Пхёнчхане национальная команда под его руководством в матче за бронзу уступила команде Канады.

Кстати, чешский тренер мог возглавить «Металлург» ещё в 2012 году, но тогда выбор клуба пал на канадца Пола Мориса.

Добавим, что в этом сезоне магнитогорский «Металлург» остался без медалей КХЛ. В полуфинальной серии в Восточной конференции сталевары проиграли «Ак Барсу».