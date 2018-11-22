«Урал-пресс-информ» и ХК «Трактор» дарят челябинцам билеты на матчи

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с ХК «Трактор» на этой и следующей неделе подарят челябинским любителям хоккея билеты на матчи.

Сегодня, 22 ноября, «Трактор» будет принимать «Нефтехимик» из Нижнекамска. Соперники встречались 40 раз. По количеству побед лидирует челябинский клуб. В этот день в фойе арены выставят мини-талисмана «Трактора» - белого Медведя, побывавшего в космической экспедиции с космонавтом Олегом Артемьевым.

Затем, 24 числа «Трактор» сыграет с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Команды встречались 20 раз, и 14 побед одержал «Трактор». Билеты на этот матч можно выиграть в конкурсе агентства «Урал-пресс-информ» Вконтакте.

В следующий четверг, 29 ноября, в гости к «Трактору» приедет «Адмирал» из Владивостока. Завершит домашнюю серию «Трактор» первого декабря. Подопечные Алексея Тертышного будут принимать «Динамо» из Риги. На эти игры также будут разыграны билеты в группе агентства «Урал-пресс-информ».