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Вчера 15:47
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«Урал-пресс-информ» и «Трактор» порадовали челябинцев

На прошлой неделе агентство «Урал-пресс-информ» совместно с ХК «Трактор» подарили челябинцам 16 билетов на матчи. Все победители конкурса с удовольствием сходили на игры.

Розыгрыши с призами – билетами либо на матчи, либо в кино и театры – проходят в группе агентства «Урал-пресс-информ» ВКонтакте почти каждую неделю. Чтобы не пропускать конкурсы, и вы подпишитесь на новости агентства в соцсети.

Совсем скоро наших читателей ждут новые призы и подарки.

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Теги: 
ХК Трактор
хоккей