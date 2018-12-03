«Урал-пресс-информ» и «Трактор» порадовали челябинцев
На прошлой неделе агентство «Урал-пресс-информ» совместно с ХК «Трактор» подарили челябинцам 16 билетов на матчи. Все победители конкурса с удовольствием сходили на игры.
Розыгрыши с призами – билетами либо на матчи, либо в кино и театры – проходят в группе агентства «Урал-пресс-информ» ВКонтакте почти каждую неделю. Чтобы не пропускать конкурсы, и вы подпишитесь на новости агентства в соцсети.
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