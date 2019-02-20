«Уральские жемчужины» и «Первомайская лыжня» ждут своих героев

В Челябинской области в День защитника Отечества, 23 февраля, пройдут масштабные лыжные соревнования в Чебаркуле и поселке Первомайском Коркинского района.

Традиционные для Южного Урала «Уральские жемчужины» - лыжный марафон с многолетней историей – начнутся в 11 утра субботы. География состязаний в Чебаркуле, как всегда, широка: в них примут участие любители лыж из Челябинской и Свердловской областей, Перми и Казахстана.

Как сообщает федерация лыжных гонок Челябинской области, в соревнования примут участие действующие спортсмены, в том числе победители и призеры регионального первенства, и любители. «Уральские жемчужины» будут рады увидеть на лыжне всех желающих – от 14-ти лет и старше.

Подробную информацию об участии в популярном лыжном марафоне можно получить по телефону: 8 (35168) 2-32-06 (электронная почта: chebsport@yandex.ru).

Традиционный ежегодный марафон «Первомайская лыжня» на призы ветерана лыжного спорта Владимира Котмакова начнется 23-го февраля в полдень. К участию в соревнованиях допускаются все желающие - от 14-ти до 70-75-ти лет и старше, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и паспорт. Забеги пройдут по девяти возрастным группам - у мужчин (они будут преодолевать дистанции в три, пять и десять километров), по восьми - у женщин (представительницы прекрасного пола побегут дистанции в три и пять километров).

Отдельно пройдет полуторакилометровая эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» (возраст детей не должен превышать 12 лет).

А третьего марта в кыштымский поселок Слюдорудник возвращается «Царь горы» - массовый спортивный забег на гору Липовую.

Как отмечают в федерации лыжных гонок Челябинской области, «Царь горы» - это линейный забег длиной четыре километра с общего старта (со стадиона «Провинция») до горной вершины - границы Европы и Азии – высотой 590 метров над уровнем моря.

Организаторы обещают, что на финише участников бесплатного и очень интересного забега будут ждать горячий чай и прекрасные виды. С горы спортсмены спустятся по альтернативной лыжне.