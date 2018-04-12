Уроженка Озерска Вера Хлызова завоевала пять медалей на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам и биатлону

Лыжно-биатлонный комплекс «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп», что в Кировской области, принял более 100 спортсменов с нарушением органов зрения, которые на протяжении целой недели вели схватки за лидирующие позиции.

Подопечная Альвины Кушаковой одержала пять побед в национальном первенстве страны: в лыжных гонках на дистанции 5 километров классическим стилем и спринт - конек на дистанции 1,2 километра. Также золотые медали она взяла в биатлон-спринт на дистанции 6 километров м в лыжных гонках коньковым стилем на этой же дистанции.

Самое сложное для Веры оказались биатлонные гонки на дистанции 7,5 километров. Несмотря на первое место, у девушки подкачала стрельба.

«Вера выступила блестяще –единственное, с чем нам не повезло, так это со стрельбой, поскольку Вера, начала тренироваться в стрельбе, только в этом году. Мы и не ждали здесь успехов. В целом, я очень довольна за свою воспитанницу и уверенна, что у нее большее спортивной будущее», - делится своими впечатлениями тренер Альвина Кушакова.