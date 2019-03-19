В Челябинск привезут Кубок Гагарина

В рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной хоккейной лиги в двух городах России – Екатеринбурге и Челябинске – в этом году будет экспонироваться высшая награда чемпионата КХЛ. Фанаты «Трактора» смогут увидеть Кубок Гагарина и получить памятные сувениры и профессиональные фото на память.

22 и 23 марта в рамках путешествия Главного трофея Чемпионата КХЛ по Уралу, организованного компанией «Ростелеком». Кубок будет выставлен в салоне телеком-оператора.

Трофей передвигается по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении, в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозка производится на спецтранспорте и вооружённой охраной, а переносят кубок минимум два человека исключительно в перчатках.

Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009. Он назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата трофей передаётся капитану победившей команды.

Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист (по легенде, это Всеволод Бобров). По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема КХЛ. Масса кубка составляет 26 килограммов 800 граммов. Предположительно, объём кубка составляет около 12 литров. Автором кубка является Владимир Майзель, член Союза художников, руководитель ювелирной студии «Майзель».

С сезона 2011—2012 принято решение о том, что каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок, имеет право взять его к себе домой. Первый город, в котором побывал Кубок, стал Санкт-Петербург, куда его привезли хоккеисты московского «Динамо» — Константин Горовиков и Константин Волков. 6 мая 2012 года Кубок Гагарина был выставлен в фан-зоне стадиона «Арена Химки» перед матчем «Динамо» — «Локомотив». Игроки московского «Динамо» Юрий Бабенко, Денис Кокарев, Илья Горохов и Алексей Волков привозили Кубок Гагарина в Пензу, Тверь, Ярославль и Екатеринбург соответственно.

В Челябинске в этом году главный трофей чемпионата КХЛ будет выставляться в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома» по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 10.

Расписание экспонирования в Челябинске:

22 марта 16.00-18.00 – увидеть трофей могут все желающие;

18.00-20.00 – абоненты «Ростелекома», участники программы «Бонус», получившие приглашение в Личном Кабинете.

23 марта 14.00-16.00 – абоненты «Ростелекома», участники программы «Бонус», получившие приглашение в Личном Кабинете.

16.00-18.00 – увидеть трофей могут все желающие.

Фото из открытых источников