12:21
В Челябинске эстафета открыла летний спортивный сезон
В Челябинске открыт летний спортивный сезон. В областном центре состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета.
2 мая в центре города состоялась 86-я ежегодная легкоатлетическая эстафета, а также кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах.
На старт вышли школьники, студенты и команды предприятий города. Всего порядка 2,5 тысяч спортсменов-любителей.
Победу в легкоатлетической эстафете среди взрослых спортсменов одержала команда спортклуба Челябинского тракторного завода.
Главный трофей – статуэтку «Бронзовый бегун» завоевали представители ЮУрГУ.
Окончательные итоги спортивного праздника еще подводятся.
Эстафета. Велогонка. Лыжероллеры. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов
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