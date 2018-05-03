Новости Челябинска и
Челябинской области
12:21
Автор:
Инна Шемаева
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Фото:
Валерий Иванов
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В Челябинске эстафета открыла летний спортивный сезон

В Челябинске открыт летний спортивный сезон. В областном центре состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета.

2 мая в центре города состоялась 86-я ежегодная легкоатлетическая эстафета, а также кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах.

На старт вышли школьники, студенты и команды предприятий города. Всего порядка 2,5 тысяч спортсменов-любителей.

Победу в легкоатлетической эстафете среди взрослых спортсменов одержала команда спортклуба Челябинского тракторного завода.

Главный трофей – статуэтку «Бронзовый бегун» завоевали представители ЮУрГУ.

Окончательные итоги спортивного праздника еще подводятся.

 

Автор:
Инна Шемаева
-
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Теги: 
Эстафета