В Челябинске прошел первый турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

В Челябинске в субботу, 13 октября, состоялось торжественное открытие первого турнира по гандболу памяти сержанта милиции Андрея Петрякова, погибшего шестого января 1995 года на Северном Кавказе. В составе группы бойцов ОМОН он отражал нападение чеченских боевиков на колонну внутренних войск в районе села Закан-Юрт. Получил три пулевых ранения в голову, от которых скончался на месте боя.

Андрей Петряков являлся воспитанником челябинской спортивной школы олимпийского резерва №13. Службу в милиции начал в феврале 1992 года - в отделе вневедомственной охраны при ОВД Центрального района Челябинска. В июле 1992 года был переведен в ОМОН. Принимал непосредственное участие в специальных операциях по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, был награжден орденом Мужества (посмертно).

На встречу пришла мама погибшего милиционера. Валентина Владимировна пожелала спортсменам удачи. В числе почетных гостей мероприятия, состоявшегося в память об Андрее Петрякове, присутствовали министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер и председатель совета ветеранов, кавалер трех орденов Мужества полковник полиции в отставке Сергей Резвый.

«Андрей Петряков с ранних лет занимался гандболом, имел первый спортивный разряд и побеждал в составе областной команды «Полет» на всероссийских соревнованиях. Убежден, что турнир станет ежегодным и запоминающимся событием, а многие из присутствующих станут звездами мирового спорта и завоюют самые престижные награды», - отметил начальник управления Росгвардии региона полковник полиции Александр Ясинский.

По итогам субботних состязаний первое место заняла команда из Перми. Немного уступили соперникам спортсмены Снежинска, занявшие вторую ступень пьедестала почета. Замкнула тройку лидеров сборная из Уфа, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.