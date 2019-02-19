В Челябинске пройдет межрегиональный турнир по дзюдо памяти офицеров СОБРа, погибших при исполнении служебного долга.

Состязания пройдут в среду, 20 февраля, в региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А.Е. Миллера. За награды турнира поспорят дзюдоисты в восьми весовых категориях (до 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг). На соревнованиях выступят представители юниорской возрастной категории (до 21-го года).

Как сообщил один из организаторов турнира старший тренер-преподаватель СШОР «Локомотив» по дзюдо Андрей Морозов, ожидается около 150-ти спортсменов 2000-2002 годов рождения. Начало предварительных поединков в среду - в 10 часов. Торжественная церемония открытия назначена на 17:00. Почетными гостями будут ветераны специального отряда быстрого реагирования и их коллеги из силовых ведомств.

Напомним, что первый турнир в 2017 году прошел в формате командных состязаний среди юношей до 18-ти лет по системе "стенка на стенку". За его награды спорили 14 сборных. 10 из них представляли Челябинскую область, три - Екатеринбург и одна - Башкортостан. Главный приз соревнований завоевала сборная команда Челябинска, которая нанесла поражение соперникам из клуба "Ратиборец" города Екатеринбург.

Во втором турнире приняли участие полторы сотни спортсменов из Челябинской, Курганской, Омской, Самарской областей, Пермского края, Башкортостана и Казахстана юниорского, призывного возраста. Воспитанники челябинских спортивных школ одержали победы в семи весовых категориях из восьми. Самый титулованный - призер европейского первенства Дмитрий Придира уложил на татами земляка Даниила Бобошина.

На следующий день, 21-го февраля 2019 года, молодые дзюдоисты смогут испытать свои силы в престижных Всероссийских соревнованиях – на 19-м Кубке губернатора Челябинской области. Он также пройдет в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А.Е. Миллера. Церемония открытия и финалы - в 16 часов.

Фото: архив пресс-службы федерации дзюдо Челябинской области