В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина

На восьмой по счету турниру по дзюдо памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина ожидают приезд рекордного количества участников.

Популярные состязания по дзюдо среди юношей и девушек состоятся 20-го апреля. Они посвящены памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области П.И. Сумина. Ожидается более 500 юных дзюдоистов 2005-2007 годов рождения из России, Казахстана и Германии, которые разыграют в манеже Уральского государственного университета физической культуры. Об этом сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Китченко.

Как и в прошлом году, известный немецкий специалист дзюдо Славко Текич, воспитавший победителей и призеров чемпионатов, первенств Европы и мира, привезет из Гамбурга в наш город 12 своих подопечных. Среди них - серебряный призер прошлогоднего турнира Грета Элис Хильдегард Экманн и обладательница «бронзы» Фрейри Вайолетт Эсперанза Сигша.

Добавим, Всероссийские детские соревнования по дзюдо с 2007 по 2011 годы включительно проводились под другим названием - на призы компании «Равис - птицефабрика Сосновская». С 2012 года турнир, с согласия семьи первого всенародно избранного губернатора Челябинской области, его супруги Ольги Ильиничны, посвящен памяти Петра Сумина. Руководство оргкомитетом возглавил Андрей Косилов.