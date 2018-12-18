В Челябинске пройдут традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева.

Спортивные состязания пройдут в четверг, 20-го декабря, в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России Александра Миллера. 12-й по счету турнир среди юниоров и юниорок до 23-х лет посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, бронзового призёра Олимпийских игр, чемпиона мира, четырёхкратного чемпиона Европы, девятикратного чемпиона СССР Григория Веричева.

Южноуральский дзюдоист всю свою спортивную карьеру выступал за спортивное общество «Динамо», был подполковником внутренних войск МВД России, чемпионом Всемирных игр полицейских, проходил военную службу в должности старшего тренера спортивной команды Уральского округа внутренних войск МВД России по дзюдо.

На всероссийские состязания мастеров татами ожидается более 200 молодых спортсменов из шести регионов Уральского федерального округа, а также Тульской, Кемеровской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Волгоградской областей, Пермского и Красноярского краев, Республик Татарстан, Башкортостан, Ингушетия и Тыва, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди приезжих спортсменов будут победители и призеры международных и российских стартов.

«Этот турнир является венцом года, - отметил директор Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Ширшиков. - Мы рады, что он всегда проходит качественно. К нам приезжают сильнейшие спортсмены этого возраста, приходит много почетных гостей. И, как всегда, будет несколько торжественных моментов».

Организаторы спортивного мероприятия сообщают, что начало утренней программы 20-го декабря намечено на 10.00. Торжественное открытие турнира начнется в 17:00. Затем состоятся финальные поединки.

Фото: пресс-служба центра олимпийской подготовки Челябинской области