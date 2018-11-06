В Челябинске разыграют медали Кубка губернатора по конному спорту

В Челябинске пройдет Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту. Свое участие в соревнованиях подтвердили спортсмены трех федеральных округов.

С 8 по 10 ноября на базе конноспортивного комплекса «Рифей» в Челябинске пройдет традиционный Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту памяти Петра Сумина. Эти состязания станут девятыми по счету и примут сильнейших представителей Уральского Федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители команд Уральского и Приволжского федеральных округов, Ханты-Мансийского автономного округа, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Магнитогорска, Копейска и Челябинска. В течение трех дней участники будут бороться за главный трофей – Кубок губернатора.

«Кубок губернатора Челябинской области – одно из крупнейших и статусных спортивных мероприятий, которое проходит на территории комплекса. В нем выступят спортсмены трех федеральных округов и именно на эти соревнования приезжают всадники высокого уровня. Отдельно хочу отметить судейскую коллегию – это специалисты всероссийского и международного уровня. Мы приглашаем всех жителей нашего города прийти на соревнования, поддержать участников и посмотреть на мастеров высшей школы верховой езды. - говорит директор «Рифея» Наталья Алистратова.

Торжественная церемония открытия соревнований – 10 ноября в 12:00.