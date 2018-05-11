В Челябинске состоится турнир по танцевальному спорту «Урал-Россия»
В Челябинске 19- 20 мая состоится турнир по танцевальному спорту «Урал-Россия».
В турнире примут участие около 2000 представителей спорта высших достижений из двадцати регионов России и ближнего зарубежья, около 500 начинающих танцоров массового спорта.
«Чемпионат «Урал-Россия» посвящен Дню Победы в ВОВ, символизирует пробуждение, возрождение, начало нового жизненного цикла. Для спортсменов и их наставников это отличная возможность подвести итоги учебного года, подтвердить свою квалификацию, получить спортивный разряд и наметить планы на будущее», - сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Соревнования будут проходить во ДС «Метар-Спорт».
Начало отборочных туров в 10 часов утра.
Церемония открытия с участием официальных лиц состоится 19 мая в 18:00. Церемония закрытия – 20 мая в 18 часов.