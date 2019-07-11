Присылайте свои новости

В Челябинске среди болельщиков на Кубке губернатора по хоккею будут разыграна квартира
Спорт
Сегодня, 13:11

Впервые в истории Кубка губернатора среди болельщиков, купивших билеты на любой из шести матчей, будет разыграна квартира. Счастливый болельщик «Трактора» получит заветные метры в жилом комплексе «Академ Riverside».

Для участия в розыгрыше, необходимо купить билет на любой из матчей Кубка Губернатора, заполнить специальный бланк и опустить его в бокс для розыгрыша. Победитель будет определен 13 августа во время второго перерыва матча «Трактор» – «Металлург». Согласно условиям конкурса, победитель должен ответить на телефонный звонок.

Счастливый болельщик «Трактора» получит заветные метры в жилом комплексе «Академ Riverside». Это однокомнатная квартира с чистовой отделкой площадью 34, 4 квадратных метров по улице 40 лет Победы. Жилье предоставлено  ООО «Трест Магнитострой».

«Мы ​ всегда благодарны тем, кто ​ любит и поддерживает хоккей, вкладывает средства в развитие. Перед началом хоккейного сезона ​ будет проводиться розыгрыш главного и очень ценного приза-квартиры от ООО «Трест Магнитострой»! Это - отличный подарок и бонус любителям хоккея! Особые слова уважения нашим болельщикам, ​ которые и летом не забывают о хоккее, любят и всегда рядом с командой», - рассказал генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Билеты на Кубок губернатора Челябинской области появятся в продаже первого августа. Их можно будет приобрести в кассах ДС «Юность», ледовой арены школы «Трактор» и ледовой арене имени Валерия Белоусова, а также на официальном сайте команды.

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Теги
ХК Трактор
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