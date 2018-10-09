В Челябинске стартовали Первые всероссийские игры школьных спортивный клубов

В понедельник, 8 октября, в Челябинске, спустя много лет, был дан старт Всероссийским играм школьных спортивных клубов. Челябинскую область на соревнованиях будет представлять спортивный клуб «Уголёк» Коркинской средней образовательной школы №2.

Соревнования школьников пройдут с 8 по 12 октября на четырех площадках – во Дворце спорта «Торпедо», Доме пионеров и школьников имени Крупской, спортивной школе олимпийского резерва №8 по баскетболу и легкоатлетическом манеже УралГУФК. В программе игр четыре вида спорта - баскетбол, бадминтон, легкая атлетика и тэг-регби. В турнирах принимают участие команды 6-9-х классов - 10 юношей плюс 10 девушек. Победители и призеры будут определены в каждом отдельном виде программы и в абсолютном зачете.

Открыть мероприятие приехал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский, а помогала ему чиновница из Москвы, руководитель отдела по спортивно-массовой работе подразделения Министерства просвещения РФ Надежда Букатина.

«По лицам детей видно, что им это интересно, им это нравится. Все 13 регионов будут на протяжении четырех дней сражаться за звание лучших, - сказал на открытии Вадим Бобровский. - Было особое указание Президента России о возобновлении деятельности школьных спортивных клубов. Сегодня это первое мероприятие, и в дальнейшем, оно точно будет набирать силу».

Москва, Санкт-Петербург, Якутия, Чувашия, Мордовия, Челябинская, Кемеровская, Ленинградская, Московская и еще четыре региона прислали свои лучшие спортивные клубы. Всего 300 участников. Перед открытием соревнований ребятам из регионов рассказали о южноуральском крае и показали документальный фильм. Также школьникам дали поиграть в интеллектуальные игры. Им еще предстоит один день посостязаться в головоломках и других познавательных настольных играх.

«Челябинская область выбрана на этот раз не случайно. У вас очень большой опыт проведения соревнований всевозможного уровня - от российских до мировых, - продолжила руководитель отдела по спортивно-массовой работе подразделения Министерства просвещения РФ Надежда Букатина. - Правильно говорят, что Олимпиада начинается со школы. Сейчас это школьные спортивные клубы, спортивные школы, потом студенческие клубы, дальше - спортклубы на предприятиях. Это своего рода преемственность. Есть где расти, развиваться и совершенствоваться».

Во время церемонии открытия первых школьных игр не хватало всего лишь одной команды - сборной Москвы. Школьники-спортсмены задержались в пути во время перелета из столицы. Появились они под самый занавес открытия и сорвали бурные аплодисменты своих будущих соперников. Ну что же. Команды все в сборе. Старт дан. Будем ждать результатов и спортивных достижений от нашей коркинской команды.

Справка

Тэг-регби - игра пять на пять. Детский вариант классического регби, где участники должны завладеть ленточкой соперника.