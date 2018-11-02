В Челябинске стартовало первенство Уральского Федерального округа по шахматам в нескольких возрастных категориях.

В соревнованиях участвуют мальчики и девочки до 11 и 13 лет, а также юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет. Традиционно соревнования проходят в трех дисциплинах - c классическим контролем времени, быстрые шахматы и блиц.

На открытии состязаний шахматистов приехали министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, президент ассоциации шахматных федераций Уральского округа Амир Гилязов и президент Челябинской областной федерации шахмат, директор турнира Максим Шушарин. Гости отметили комфортные условия проведения турнира.

В окружном турнире принимают участие 380 юных шахматистов из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. На турнире будут разыграны 30 комплектов наград, а кроме того – путевки на первенство России -2019 и Всероссийские соревнования «Первая лига-2019».

Организаторами турнира выступили Российская шахматная федерация, министерство физической культуры и спорта Челябинской области и Челябинская областная федерация шахмат. Главный арбитр соревнований – судья Всероссийской категории Евгений Сомкин из Челябинска. Итоги классической программы будут подведены 8 ноября.

Фото: пресс-центр Челябинской федерации шахмат