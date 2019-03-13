В Челябинске в пятый раз состоится фестиваль адаптивных единоборств. Он пройдет во дворце спорта «Надежда» 16-го марта с участием около ста спортсменов из столицы Южного Урала, Магнитогорска, Екатеринбурга, Новосибирска, Кургана, Якутии и других регионов России.

На фестивале пройдут соревнования по дзюдо и каратэ. На татами выступят спортсмены с нарушением зрения, слуха, интеллекта, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Главный судья соревнования - судья международной категории Вадим Полежаев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинской спортшколе олимпийского резерва «Конас», поддержать ребят придут президент союза ветеранов самбо и дзюдо имени Хариса Юсупова Виктор Бетанов, директор учебного центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Ширшиков, заслуженный тренер России по дзюдо Александр Миллер, заслуженный тренер России по кикбоксингу Юрий Романов и другие именитые спортсмены, а также представители Законодательного собрания Челябинской области и администрации Челябинска.

Фестиваль адаптивных единоборств организуют минспорта региона, городское управление по физической культуре и спорту и МБУ СШОР «Конас». Событие состоится при поддержке уполномоченного по правам человека в Челябинской области, филиала РСБИ Челябинской области, челябинского регионального отделения ООО «Офицеры России».

Торжественное открытие фестиваля состоится 16 марта в десять утра (улица Марченко, 28).