В Челябинске во Всемирный день здоровья состоялась «Зарядка со звездой»

Сегодня, 7 апреля, в рамках Всемирного дня здоровья в Челябинске более 70 детей приняли участие в акции «Зарядка со звездой».

Мероприятие организовано «Единой Россией» в рамках партпроекта «Детский спорт» и проекта сторонников «Центр поддержки гражданских инициатив» по инициативе фонда «ДаДобро».

Мастер спорта России по классической борьбе, многократный призер международных турниров Александр Орехов на базе детской спортивно-юношеской школы №10 провел открытый урок с мальчишками и девчонками разных возрастов из семи детских домов, многодетных семей и коррекционных школ.

В мероприятии принял участие руководитель Челябинского регионального исполкома Алексей Малофеев.

«Акция «Зарядка со звездой» проходит сегодня по всей стране. Она приурочена ко Всемирному Дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля, и служит для популяризации здорового образа жизни и занятий спортом среди детей и подростков», - отметил Алексей Малофеев. Открытый урок для ребят провел ведущий тренерский состав спортшколы.

"Детям продемонстрировали различные виды борьбы, юные спортсмены задавали вопросы, пробовали свои силы. При желании ребята смогут бесплатно продолжить заниматься в понравившихся спортивных секциях", - пояснил Алексей Маловеев.

Мальчишки и девчонки с энтузиазмом принимали участие в открытом уроке.

Сначала была проведена традиционная разминка,

затем спортсмены показали классические боевые приемы,

ребята попробовали их на практике.

Оставшуюся часть занятия посветили веселым спортивным играм.

«Мы сегодня пришли на открытый урок с тремя детьми. Ребятам очень понравилось, появился интерес, планируем продолжить занятия», - поделился впечатлением отец семейства Михаил Аминев.

«Это здорово, что есть возможность приобщить детей к спорту, оторвать от компьютерных игр, привить стремление к здоровому образу жизни», - отметила мама шестерых сыновей Татьяна Окунь.

В завершении мероприятия детям подарили памятные сувениры. Многие из юных спортсменов решили записаться в секции.

«”Единая Россия” выступила с отличной инициативой проводить открытые уроки для детей. Мероприятие получилось интересное, надеюсь, ребята продолжат заниматься и достигнут в дальнейшем немалых успехов в спорте», - подчеркнуло