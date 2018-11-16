В Челябинске завершился Всероссийский юношеский турнир по дзюдо

В шестом по счету турнире, за призы правительства Челябинской области, в стенах Центра олимпийской подготовки по дзюдо на татами боролись 207 спортсменов в возрасте от 14-ти и до 16-ти лет. Юные дзюдоисты на турнир приехали не только со всего Южного Урала, но и из Оренбургской области и соседнего Казахстана.

Турнир подобного уровня давно стал традиционным для Челябинска. Его география постоянно расширяется. Как заметил мастер спорта по дзюдо Денис Лапотышкин, такие соревнования являются настоящей дорогой к Олимпу. Молодые ребята проходят сквозь их "горнила", получают бесценный борцовский опыт. Опытные тренеры мечтают увидеть своих воспитанников на самых крупных российских и международных стартах.

«На таких турнирах формируется коллектив людей, которые желают, чтобы состязания прошли на высоком уровне и всячески им помогают. Спасибо за это огромное, - говорит директор Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Ширшиков. - Эти соревнования - точечные, штучные, с другой стороны они массовые. Более двухсот спортсменов, не только из регионов Урала. Представлена практически вся Челябинская область. Это очень важно, потому что без массовости не будет того результата, который мы ждем».

На челябинских соревнований, как всегда южноуральские спортсмены показали высший класс. Дзюдоисты Челябинской области завоевали 27 медалей, в том числе восемь золотых, шесть серебряных и 13 бронзовых. Гостям досталось только одно "золото". Его выиграл в весе до 66 килограммов Даниил Загуменников из Оренбурга. Победители и призеры состязаний получили медали, грамоты, денежные и сладкие призы.

Фото: Дмитрий Куткин