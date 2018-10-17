В челябинском «Тракторе» новое назначение. Ассистентом главного тренера «Трактора» стал Андрей Мезин.

Назначение Андрея Мезина произошло сегодня, 17 октября. Теперь именно он будет тренировать вратарей в команде. Ранее эта обязанность лежала на Константине Штрахове.

Родился Андрей Мезин в Металлургическом районе города Челябинска. Кстати, его мама известная в прошлом бизнесвумен, хозяйка известной «Примулы мод» Галина Мезина. В возрасте шести лет Андрея отвели на хоккей в детскую школу команды «Трактор»". После окончания школы он один год провёл в составе студенческой команды «Политехник». Потом спортсмен решил попробовать себя в команде из города Новополоцка, где и началась его спортивная карьера.

С 1993 по 2004 году Андрей Мезин выступал за границей. Потом стал защищать ворота российских клубов, в том числе челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

В составе «Трактора» в сезоне-2012/13 он завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата КХЛ. А в составе «Металлурга» дважды становился бронзовым призером (2007/2008, 2008/2009).

Сейчас Мезин является одним из самых успешных вратарей в истории. Он участвовал в трех зимних Олимпиадах – в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010), а также на 11 чемпионатах мира. Является обладателем Кубка Шпенглера (2009), обладателем Кубка европейских чемпионов (2008), серебряным призером чемпионата Германии (1999), лучшим хоккеистом Беларуси (1998, 1999, 2005, 2006).

В начале 2015 года Андрей Мезин объявил о завершении карьеры игрока. Стал тренировать вратарей сборной Беларуси и минского «Динамо». Но в июле 2017 клуб расторг с ним контракт по «дисциплинарным основаниям».