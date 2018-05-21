Новости Челябинска и
Челябинской области
14:51

В челябинском «Тракторе» сменился начальник команды

В челябинском «Тракторе» сменился начальник команды. Им стал экс-защитник «черно-белых» Константин Исаков.

Константин Исаков займет должность в сезоне 2018/2019.

Как сообщает пресс-служба команды, Константин Исаков – мастер спорта по хоккею, играл в юниорской и основной сборной СССР.

В «Тракторе» провел 5 сезонов и сыграл 222 матча.

У Константина Исакова также есть опыт выступлений в шведской лиге.

Свободно владеет английским и шведским языками.

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
ХК Трактор