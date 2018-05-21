14:51
В челябинском «Тракторе» сменился начальник команды
В челябинском «Тракторе» сменился начальник команды. Им стал экс-защитник «черно-белых» Константин Исаков.
Константин Исаков займет должность в сезоне 2018/2019.
Как сообщает пресс-служба команды, Константин Исаков – мастер спорта по хоккею, играл в юниорской и основной сборной СССР.
В «Тракторе» провел 5 сезонов и сыграл 222 матча.
У Константина Исакова также есть опыт выступлений в шведской лиге.
Свободно владеет английским и шведским языками.