В Челябинской области назвали самую спортивную сельскую территорию

Финальные соревнования XVI областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица» выявили самую спортивную территорию Южного Урала. Победителем состязаний в селе Долгодеревенском (в командном зачете) стал Увельский район, обогнавший команды 21-й сельской территории.

Как сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области, «Уральская метелица» проводилась в четыре этапа, начиная с массовых соревнований в трудовых коллективах и образовательных учреждениях. Затем проходили соревнования в муниципальных образованиях и зональные состязания по хоккею с шайбой и мини-футболу. Закончилась спартакиада областными финалами.

Финальную часть «Уральской метелицы» было доверено провести Сосновскому муниципальному району. На проведение соревнований муниципалитету выделили субсидию в 1,4 миллиона рублей. Также из областного бюджета направили десять миллионов на строительство лыжной базы в поселке Полетаево и 800 тысяч рублей - на приобретение снегохода для сопровождения лыжных гонок и спецоборудования.

В 2019 году «Уральская метелица» собрала на всех этапах около двух тысяч спортсменов из 22-х муниципалитетов. В финальном этапе, с 22-го по 24е февраля, приняли участие около 800 человек. Они состязались в таких видах спорта, как хоккей с шайбой среди мужчин, зимний мини-футбол среди мужчин и женщин, лыжные гонки, гиревой спорт. В программу соревнований вошли выполнение норм ГТО, шашки, шахматы, гонки на лыжах, дартс, настольный теннис, шашки. Главы районов показали навыки стрельбы из пневматической винтовки.

В результате упорной борьбы победу в командном зачете одержали спортсмены Увельского района. В их активе 383 очка. Немного уступили им представители Красноармейского района (363 балла). На почетном третьем месте - команда Аргаяшского района (355 очков).

Спартакиада «Уральская метелица» проводится на Южном Урале с 2004-го года. Ее целью является формирование здорового образа жизни и пропаганда массовых видов спорта среди жителей сельской местности. Первые соревнования принимал Увельский муниципальный район.

Фото предоставлено региональным минспорта