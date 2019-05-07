В Челябинской области растет число граждан, готовых к труду и обороне

Челябинская область поднялась в рейтинге комплекса «Готов к труду и обороне» на три позиции. Сегодня наш регион занимает в нем 14-е место с 416-тью баллами. Для попадания в ТОП-10 необходимо набрать еще десять баллов.

По данным на третье мая на портале ГТО для выполнения нормативов зарегистрировано 310 тысяч 563 южноуральца, что составляет 9,67 процента от общей численности населения в регионе. При этом к выполнению нормативов ГТО приступили 172 тысячи 022 жителя Челябинской области (55,39% процента от числа зарегистрировавшихся на сайте). Нормативы на знаки отличия выполнили 57 тысяч 787 южноуральцев.

Работы субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО оцениваются по семи показателям. Среди них - доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению.

По итогам первого квартала этого года в тройке лидеров находятся Воронежская (493 балла), Пензенская (484) и Тюменская (475) области.