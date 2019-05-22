В Челябинской области состоится первый этап Кубка Южного Урала по даунхиллу
Любительские соревнования по горному велосипеду в дисциплине "Скоростной спуск" 25 и 26 мая примет "Солнечная долина".
Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, протяженность трассы составляет 1 500 метров, старт расположен на вершине горы «Известная» на высоте 550 метров.
Участники соревнований будут разделены на категории: юниоры (16-18 лет), элита (19-29 лет) и мастера (30 лет и старше), девушки выступят в едином заезде.
Кубок проводится по системе "Квалификация-финал", результат выявляется в одиночных заездах участников. Финальные результаты определяются по итоговому заезду.
В субботу, 25 мая, с 10:00 до 18:00 состоятся тренировочные заезды, 26 мая – квалификационные заезды и финал. Регистрация участников будет проходить 26 мая с 10:00 до 11:30 у кресельной канатной дороги, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная регистрация проводится на сайте. Размер стартового взноса при предварительной регистрации составит 800 рублей, в день стартов – 900.
Также участники могут приехать по программе байк-туров, которые включают: проживание в апарт-отеле «Sunny Valley» с 25 по 26 мая, питание в ресторане (ужин и завтрак), пользование подъемником 25 и 26 мая, право на участие в соревнованиях. Стоимость байк-тура - 3 300 рублей.
Подробная информация о мероприятии в группе «Вконтакте», а также по телефону: 8-908-70-30-111.