В Челябинской области выбрали самого сильного школьника

Самый сильный школьник был выбран в Челябинской области по результатам соревнования по спортивному многоборью, которые прошли в восьми муниципальных образованиях региона.

В состязаниях «Самый сильный школьник», которые организовала Русская медная компания, приняли участие более 2 тысяч 800 учеников пятых и шестых классов из городов присутствия компании - Челябинска, Карабаша, Коркино, Кыштыма, Карталов, Варны, Первомайского и Межозерного.

Разминку и инструктаж для участников провели опытные спортсмены из Уральской Федерации «Уралстронг – Силачи Руси». На победу вдохновлял челябинский силач, участник шоу «Минута славы» Игорь Попов. Он жонглировал гирями, автомобильными покрышками и топорами.

Спортсмены соревновались в скорости и точности выполнения базовых упражнений общей физической подготовки: бег, рывок гантели одной рукой, отжимания, прыжки со скакалкой и берпи.

Как отметили в пресс-службе РМК, все участники и призеры соревнований получили призы и подарки от Русской медной компании. Ребята, занявшие первые места, примут участие в грандиозном финале этого сезона проекта «Самый сильный школьник», который состоится в Челябинске 25 мая.

«Для Русской медной компании забота о подрастающем поколении – одна из приоритетных задач, - подчеркнула вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. - Привычка регулярно заниматься спортом, ставить для себя цели и достигать их – это то, что пригодится всем ребятам в будущем, какую бы профессию они ни выбрали. Физкультура – это фундамент здоровья и успеха».

Проект «Самый сильный школьник» стартовал в Челябинске весной 2016 года как районные соревнования по спортивному многоборью среди учеников 5-6 классов среднеобразовательных школ. Затем он вырос сначала до общегородских и до региональных масштабов.

«Очень радует, что с каждым годом нам удается вовлечь в этот проект все больше учащихся», - отметила Анна Шабарова. В проекте «Самый сильный школьник» уже приняли участие порядка 10 тысяч южноуральских школьников.