В Фершампенуазе состоялась областная спартакиада «Золотой колос»

В селе Фершампенуаз состоялтсь финальные соревнования 42-х сельских летних спортивных игр Челябинской области «Золотой колос-2019». В третий раз подряд победу в командном зачете одержала сборная команда Аргаяшского района,. сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области.

В село Фершампенуаз и Нагайбакский района за счет средств областного бюджета, был реконструирован стадион, на котором и прошли финальные старты сельских игр.

22 муниципалитета в нескольких видах – гиревом спорте, борьбе, футболе, мини-футболе, волейболе, баскетболе, стрельбе, легкой атлетике, силовом троеборье и др. Впервые в программу Игр были включены соревнования «Многоборье комплекса «Готов к труду и обороне».

Участников и гостей соревнований ждала большая не только спортивная, но и концертно-развлекательная программа.

Эстафету проведения игр Нагайбакский район передал Октябрьскому.

42-е областные летние сельские игры «Золотой колос-2019», результаты командного зачета

1. Аргаяшский район – 745 очков

2. Увельский район – 702 очка

3. Красноармейский район – 694 очка

4. Еткульский район – 673 очка

5. Пластовский район – 655 очков

6. Верхнеуральский район – 644 очка

7. Нагайбакский район – 611 очков

8. Варненский район – 591 очко

9. Кунашакский район – 591 очко

10. Агаповский район – 575 очков

Фото Вячеслава Шишкоедова